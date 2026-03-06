Lugo, nel capannone dei ladri c’era di tutto, da 4mila uova a 4 bici di alta gamma

I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine un’importante operazione terminata con la denuncia a piede libero di tre stranieri e il sequestro di un camion pieno di materiale rubato.

Le operazioni di perquisizione sono state successivamente estese a un capannone in uso a uno dei tre denunciati, all'interno del quale è stato rinvenuto e sequestrato ulteriore materiale. Un’autovettura risultata provento di un furto denunciato nel mese di febbraio in provincia di Ferrara. Circa 4.000 uova alimentari confezionate, sprovviste di qualsiasi documentazione attestante la tracciabilità. Svariato materiale edile (tra cui cavalletti, ponteggi e betoniere) di sospetta provenienza furtiva, attualmente in corso di catalogazione. Quattro biciclette di alta gamma per un valore complessivo stimato in oltre 20.000 euro.