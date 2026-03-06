Lugo, fermato un camion con merce rubata: tre denunce

Un camion carico di refurtiva, almeno presunta, per un valore di circa 100 mila euro, che però non arriverà mai a destinazione. I carabinieri della stazione di San Lorenzo infatti hanno bloccato le operazioni di carico della merce, tra cui mezzi agricoli, attrezzature edili e costose biciclette, finendo per denunciare i tre stranieri colti sul fatto: l’autista del mezzo, arrivato dalla Romania col camion vuoto e pronto a rimpatriare dopo aver prelevata probabile refurtiva in altre città, e gli addetti allo “stoccaggio” e al carico, due connazionali residenti nel Lughese. Il tutto è successo nella zona artigianale di San Bernardino, lungo via Stradone. Mercoledì mattina i militari avrebbero visto un camion con targa e scritte straniere in procinto di essere caricato con l’utilizzo di un muletto, quest’ultimo notato entrare ed uscire da un capannone vicino. Dunque la decisione di procedere ad un controllo mirato, in particolare sulla provenienza di tutta quella merce. Una sorta di blitz, improvviso e risolutivo, che non ha permesso al carico di varcare i confini nazionali. Ancora non si conoscono i dettagli dell’operazione, ma sta di fatto che, sia dalla documentazione fornita che dalle risposte ricevute dai tre, quel carico è subito apparso sospetto, verosimilmente frutto di furti messi a segno precedentemente. E di merce ce n’era davvero tanta.

Con il supporto dei colleghi del Radiomobile di Lugo, i carabinieri hanno quindi approfondito i controlli, arrivando a sequestrare la merce – scaricata e riposta nel magazzino – e a denunciare i tre uomini per ricettazione.

Operazioni che, proprio per la loro prolungata durata e le numerose pattuglie accorse sul posto, hanno comprensibilmente incuriosito ed anche un po’ intimorito i residenti, che però già verso sera avevano capito di cosa potesse trattarsi. Peraltro, l’esito degli accurati controlli e l’incrocio delle risultanze con fatti analoghi potrebbero portare in queste ore a ulteriori sviluppi.