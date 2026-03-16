Lugo, l’uomo mascherato col piccone ha solo 14 anni: scoperto dai Carabinieri

Scoperto l’uomo mascherato col piccone. Si è conclusa nella mattinata di oggi l’attività di indagine del Carabinieri volta all’identificazione dell’individuo che, dallo scorso venerdì, aveva destato forte preoccupazione tra i cittadini di Lugo, apparendo in parchi e vie pubbliche travisato con una maschera e armato di un piccone.

L’autore del gesto è un giovane di quattordici anni. L’identificazione è avvenuta grazie alla piena collaborazione della famiglia dell’autore della bravata che ha subito compreso il clima di inquietudine e la psicosi collettiva generata nella popolazione, alimentata anche dalla rapida diffusione di immagini sui social network.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale utilizzato dal giovane: una maschera ispirata al personaggio “Jason” della cinematografica “Venerdì 13” e un piccone in plastica. In considerazione della giovane età del ragazzo, l’intera vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per le valutazioni di competenza.