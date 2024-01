Lugo, incendio al Pronto Soccorso, i sindacati: “La sicurezza sia sempre al primo posto”

Dopo l’incendio della scorsa notte al Pronto Soccorso di Lugo, in una nota congiunta i sindacati rinnovano il loro appello in nome della sicurezza: “La Fp Cgil, Cisl Fp e UilFpl di Ravenna, a seguito dell’incendio verificatosi tra la notte di martedì 16 e mercoledì 17 gennaio nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Lugo, esprimono vicinanza e profonda gratitudine al personale per l’importante sforzo messo in campo a garanzia dell’incolumità degli utenti, che sono stati trasferiti in altri locali del nosocomio, e nel ringraziare tutti gli altri operatori intervenuti - Vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale del 118, cosi come il personale tecnico ed appaltante per il pronto ripristino dei locali - pongono ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza sui posti di lavoro. Ormai è evidente la necessità di arginare e isolare fenomeni che nulla hanno a che fare con il rispetto della persona e del lavoro. Non è assolutamente tollerabile vedere minata e messa a rischio l’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati ogni giorno a garanzia della salute pubblica. La Fp Cgil, Cisl Fp e UilFpl di Ravenna condannano ogni forma di violenza, sia essa anche verbale, e ribadiscono l’esigenza che vengano adottate misure efficaci per tutelare lavoratrici e lavoratori del Ssn”.