Lugo, paziente dà fuoco al Pronto soccorso: evacuate 15 persone nella notte

Una notte davvero difficile quella vissuta al Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Lugo. Poco dopo le 3, è infatti scoppiato un incendio all’interno di uno stanzino e il fumo ha invaso i locali. In quel momento erano presenti circa 15 pazienti presenti, evacuati anche con le ambulanze del 118 - e trasferiti in altri ospedali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Ravenna, che hanno spento subito il piccolo rogo spegnendo le fiamme. Dalle prime indagini, sembra che il rogo sia stato appiccato da un paziente.

La nota dei sindaco

Così il sindaco Davide Ranalli in una nota: “Grande vicinanza agli operatori del pronto soccorso e a tutti i sanitari e operatori che questa notte hanno fronteggiato l’incendio. Le indagini delle forze dell’ordine, intervenute immediatamente con i Vigili del Fuoco, stabiliranno le responsabilità, che dai primi riscontri sarebbero da attribuire al gesto di un paziente. La prontezza degli operatori ha evitato conseguenze peggiori e il pronto soccorso è attivo, sebbene temporaneamente dislocato in altri locali. Alcuni pazienti in attesa hanno avuto necessità di ricovero, una signora anziana è stata trasferita a Ravenna per delle complicazioni. Rivolgo a queste persone i migliori auguri di guarigione. Ringrazio chi ha operato con grande professionalità in una notte complicata”.

Ritorno alla normalità

L’Ausl in una nota conferma che “Le fiamme non sono state originate da un guasto tecnico o corto circuito, ma da probabile origine dolosa, sono state subito domate dalla prontezza degli operatori, intervenuti con l’estintore e dai Vigili del Fuoco, accorsi a pochi minuti dalla chiamata, unitamente alle Forze dell’Ordine. Al momento dell’incendio erano presenti nell’area del Ps 15 persone. Tutte le persone presenti, eccetto una già dimessa al domicilio, sono state trattenute in osservazione anche per verificare eventuali effetti da esalazioni da fumo. Al momento, per permettere la pulizia e un adeguato ricambio d’aria dei locali, il Ps è stato temporaneamente trasferito all’interno dei locali dell’ex Utic. Entro la mattinata è previsto il pieno ritorno alla normalità”.