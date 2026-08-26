Lugo, furto e danni in chiesa: denunciati tre ragazzi e due ragazze, sono tutti minorenni

Furto e vandalismi in chiesa il 31 luglio alla chiesa Collegiata di Lugo. Sono stati scoperti i responsabili. La Polizia di Stato ha denunciato cinque ragazzi, tutti minorenni, ritenuti responsabili di furto e di danneggiamenti all’interno del luogo di culto. Il parroco Don Leo lo scorso 6 agosto aveva sporto denuncia per i fatti avvenuti nel pomeriggio di venerdì 31 luglio, quando cinque giovani si erano introdotti all’interno dell’edificio religioso. I giovani, due ragazze e tre ragazzi, alla vista del sacerdote avevano tentato di dissimulare la propria presenza: due ragazze si erano inginocchiate fingendo di pregare, mentre uno dei giovani si era nascosto all’interno di un battistero in legno e un altro dietro una colonna. Alla richiesta di spiegazioni da parte del parroco, uno dei ragazzi aveva intimato agli altri di scappare, provocando la fuga dell’intero gruppo.

A seguito del controllo, il parroco aveva constatato più danneggiamenti, tra cui la rottura di diverse lampadine, il danneggiamento di candele e portacandele, nonché la forzatura di due serrature, una delle quali resa inutilizzabile. Inoltre era stato asportato il contenuto del portacandele. Il personale del Commissariato di Lugo, a seguito dell’attività d’indagine e dell’attenta analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza della chiesa, ha identificato i cinque giovani, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per i reati di offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose e furto aggravato.