Lugo, aggressione nel cortile della scuola: il padre denuncia gli aggressori e forse anche la dirigenza

La prima denuncia, quella verso gli aggressori, l’ha sporta ieri mattina negli uffici del Commissariato di Lugo, ma già in queste ore potrebbe scattarne un’altra. Quella verso la dirigenza scolastica.

Accompagnato dal suo legale, l’avvocato Lorenzo Ravaglia, il padre del 16enne lughese vittima sabato del pestaggio nel cortile del Polo Tecnico-Professionale ha messo nero su bianco quello che è accaduto al figlio sabato mattina durante l’intervallo. Quello che, senza entrare in quei particolari che dovevano rimanere riservati, aveva già scritto il Corriere Romagna nell’immediato. In pratica, la trascrizione delle scene immortalate nel filmato realizzato con uno smartphone, ufficialmente agli atti, e quella premessa in cui andranno ricercate le motivazioni.

