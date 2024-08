Il video del piromane di Lugo in azione: “Ecco come l’abbiamo preso” VIDEO GALLERY

I dettagli sono stati spiegati nel pomeriggio in una conferenza stampa.

Un 30enne di origine straniera colto sul fatto

Nel corso della scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno arrestato un uomo di origine straniera di circa 30 anni che a bordo di un monopattino si è reso responsabile dell’incendio di due autovetture in quella via Risorgimento.

Da diverso tempo i Carabinieri, supportati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna avevano rafforzato la vigilanza nel centro cittadino con servizi in abiti civili su auto civette, a piedi o utilizzando biciclette, anche con l’ausilio di un drone e intrapreso una meticolosa attività di indagine.

Con l’apporto dei colleghi del Reparto Analisi Criminologiche del R.I.S. giunti da Roma, avevano anche tracciato il profilo dell’autore, sulla scorta dei pregressi episodi incendiari, stringendo il cerchio su alcuni individui in città.

Nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 2.30, i militari hanno notato uno dei possibili presunti autori spostarsi, senza apparente motivo, lungo le vie del centro cittadino a bordo di un veloce monopattino, scorgendolo, di lì a poco, vicino ad un’autovettura in via Risorgimento da dove divampavano le fiamme che si propagavano anche ad un'altra autovettura in sosta. Inutile la repentina fuga dell’uomo e il rientro nella vicina abitazione, dove i militari sopraggiungevano subito dopo, traendolo in arresto nella flagranza di reato e dove rinvenivano e sequestravano elementi utili per le indagini, come i vestiti indossati e il monopattino utilizzato per lo spostamento.

Fiamme domate

Grazie all’immediato intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Lugo le fiamme venivano subito domate, impedendo l’ulteriore propagazione agli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ravenna. I Carabinieri stanno ora lavorando sui 5 precedenti episodi incendiari accaduti a Lugo, al fine di raccogliere ogni utile elemento per ricondurli all’autore.