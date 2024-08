Lugo, arrestato il piromane. Dopo l’ultimo incendio di questa notte, le forze dell’ordine hanno chiuso il cerchio. Lo annuncia sui social la sindaca Elena Zannoni. “Finalmente la notizia che tutti aspettavamo da oltre due mesi: i Carabinieri mi hanno confermato di aver individuato e arrestato il responsabile degli incendi alle auto. Dopo l’ennesimo episodio, il sesto, avvenuto questa notte in via Risorgimento e altre due auto completamente distrutte, vorrei esprimere la massima vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e condividere il sollievo per quella che sembra essere la fine di un incubo per la nostra città. In attesa di maggiori informazioni che verranno diffuse da parte dei Carabinieri e della Procura in giornata, ci tengo a ribadire che non si è trattato di criminalità organizzata e a ringraziare tutte le forze dell’ordine, il Prefetto, la Polizia locale della Bassa Romagna e tutti i cittadini lughesi che hanno collaborato al raggiungimento di questo atteso epilogo”.

La soddisfazione del Prefetto: “Mai avuto dubbi sull’esito positivo”

Così il Prefetto Castrese De Rosa: “Sono stato informato stamattina dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Andrea Lachi, dell’arresto del piromane di Lugo dopo l’ultimo atto incendiario avvenuto nella notte di 2 auto in Via Risorgimento. Non ho mai avuto dubbi sul positivo esito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che hanno richiesto tanto impegno, dedizione e professionalità. I nostri Carabinieri erano da giorni sulle tracce di questo delinquente, ma occorreva procedere con cautela e a colpo sicuro. Dispiace per i cittadini lughesi che hanno visto le loro auto incendiate da questi gesti folli, ma ho sempre espresso alla sindaca Elena Zannoni solidarietà per i danneggiamenti e di avere fiducia sull’operato dei nostri Carabinieri. Per questo oggi voglio esprimere al Colonnello Andrea Lachi, al Capitano Friolo della Compagnia di Lugo e a tutti i militari che hanno operato per il buon esito di questa delicata e complessa indagine la mia soddisfazione che si unisce ai risultati ottenuti recentemente su Milano Marittima con l’arresto dell’accoltellatore diciannovenne di Cesena”.