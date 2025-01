“Basta gettare i rifiuti nei fossi, l’alluvione è finita”: il Comune di Lugo bacchetta gli incivili

Dopo le bacchettate ai cittadini per il parcheggio selvaggio, a Lugo il Comune punta il dito sugli incivili che abbandonano i rifiuti nei fossi.

“Nelle scorse settimane - si legge in una nota - sono pervenute al Comune di Lugo diverse segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti indifferenziati e ingombranti, in particolare nelle aree attigue alla via provinciale Cotignola e in zone del centro storico interessate dagli eventi alluvionali dello scorso autunno, ma non soltanto. Ancora troppo spesso, infatti, i rifiuti vengono ritrovati nei fossi e nei pressi dei cassonetti (anziché al loro interno). Il Comune di Lugo si è attivato con sistemi di controllo e fototrappole per verificare ogni responsabilità ed elevare multe in caso di abbandoni illeciti.

«Ritirare rifiuti ingombranti in luoghi dove non è consentita la raccolta ha un costo che si scarica sulla cittadinanza - precisa la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. Le modalità di differenziazione, conferimento in discarica e prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti sono note e vanno osservate, per il rispetto dell’ambiente e del decoro cittadino».

La fase della raccolta straordinaria dei rifiuti legati all’alluvione 2024 è terminata da tempo e il Comune di Lugo ricorda a tutti i cittadini che le modalità di conferimento sono quelle ordinarie, con il porta a porta attivo nelle aree di competenza, le prenotazioni per il ritiro degli ingombranti o dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) attraverso la app «Il Rifiutologo» o il numero verde di Hera (800 999 500), oltre ai conferimenti presso le stazioni ecologiche. L’app Il Rifiutologo è georeferenziata e per ogni punto del territorio è in grado di indicare con precisione le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

«La raccolta alluvionale in emergenza è una fase che abbiamo superato e torniamo a ringraziare Hera e i cittadini per la collaborazione in quel difficile momento, che ha richiesto un impegno straordinario - commenta l’assessore ai Servizi ambientali Mauro Marchiani -. Anche alla luce dell’efficacia di quella raccolta, che ha permesso un ritorno alla normalità in tempi contenuti, adesso sono attive le normali procedure di raccolta dei rifiuti anche nelle zone che hanno subìto i maggiori danni alluvionali. Invitiamo quindi tutti i cittadini a seguire la consuete modalità di smaltimento».