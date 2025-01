Lugo, la sindaca pubblica le foto delle auto in sosta selvaggia

LUGO. La sindaca di Lugo Elena Zannoni all’attacco della sosta selvaggia. «Quando parliamo di decoro urbano, non ci sono solo cani e cartacce, ma anche auto parcheggiate sotto i portici a 100 metri scarsi in linea d’aria da un parcheggio gratuito da quasi 150 posti», denuncia oggi sul suo profilo Facebook pubblicando tre foto. «Auto parcheggiate sulle ciclabili nei percorsi casa scuola. Auto parcheggiate nei posti disabili. Parliamo anche dell’esempio che diamo ai bambini. Una segnalazione per tutti quelli che “dove erano i vigili?” È evidente che la polizia locale non può essere ovunque contemporaneamente e spero che sia noto che hanno moltissime competenze e un territorio molto vasto da presidiare, ma soprattutto credo fortemente che si debba agire sul senso civico prima di pensare al controllo e alla punizione, necessarie ma sicuramente non responsabili del problema».