Basket, gli Aviators Lugo organizzano il Memorial “Edda e Luca Cantagalli”

Sabato 27 settembre alle 18 al PalaBanca di Lugo si disputerà il primo Memorial Edda e Luca Cantagalli, organizzato dagli Aviators Lugo per ricordare Edda Gaudenzi e Luca Cantagalli, deceduti lo scorso luglio in un incidente stradale.

“Luca - ricordano gli Aviators in una nota - è stato per anni un consigliere della società, sempre disponibile e in prima fila a dare suggerimenti per far crescere il Basket Lugo, mentre Edda era un preziosissimo aiuto nella parte organizzativa. Negli Aviators allena il figlio Lorenzo, che anche in questa stagione farà parte del settore giovanile lughese”.

Nel Memorial Edda e Luca Cantagalli si sfideranno gli Aviators e la Raggisolaris Academy. L’ingresso alla partita è gratuito.