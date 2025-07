Doppio mortale a Cotignola, le vittime sono Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi, lasciano un figlio

LUGO - Una domenica tragica sulle strade lughesi: una coppia, residente a Massa Lombarda, è morta in un incidente stradale avvenuto a Cotignola. Le vittime sono Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi - 57 anni lui, 55 lei - che non hanno avuto scampo. Le vittime sono piuttosto conosciute a Massa Lombarda. La donna era dipendente comunale nel Faentino e ha lavorato anche in altre amministrazioni pubbliche. In passato si è occupata di comunità alloggio a Massa Lombarda. Lui lavorava invece in una ditta che si occupa di installazione di finestre e porte. Una lunga carriera, la sua, in diverse aziende che lo hanno portato anche ad assumere il ruolo di formatore. Attivo nel volontariato, ha collaborato con diverse associazioni che si occupano di salute ed era consigliere degli Aviators, squadra lughese di basket. Lasciano un figlio di 21 anni.

Lo scontro è avvenuto domenica 19 luglio attorno alle 10.15 in via Madonna di Genova, all’altezza del parcheggio dell’ospedale Villa Maria. Secondo i primi rilievi a cura della polizia locale della Bassa Romagna, ci sarebbe una mancata precedenza alla base dell’incidente tra la moto su cui viaggiava la coppia, una Ducati, e una Renault condotta da una donna che si stava immettendo nel parcheggio della clinica di Cotignola. Mentre l’auto intraprendeva la manovra, dalla parte opposta arrivava la Ducati con a bordo le due vittime. L’urto è stato violentissimo, la moto è finita nel campo e i due motociclisti sono stati sbalzati una ventina di metri oltre il punto di impatto.