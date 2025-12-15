Longiano, la svolta storica della Martini ceduta alla Bf: “Un polo agroalimentare unico in Europa”

total artículos:

Il gruppo F.lli Martini è entrato nella galassia BF La famiglia Martini ha infatti sottoscritto un accordo vincolante per la cessione del 100% del capitale di F.lli Martini & C. S.p.A. a BF International, società controllata da B.F. S.p.A. L’azienda in una nota spiega che “si tratta di un passaggio strategico che valorizza il patrimonio costruito nel tempo, mantenendo salde le radici industriali e aprendo al contempo a nuove prospettive di sviluppo, investimenti e crescita sui mercati”,

“Questa aggregazione - sottolinea la nota - pone le basi per la creazione di un polo agroalimentare unico nel panorama europeo. In tale contesto, Martini avrà un ruolo da protagonista per lo sviluppo, in Italia e all’estero, delle proprie filiere integrate nei settori dei mangimi e delle carni. Al fine di assicurare continuità gestionale e di sviluppo, è stato concordato che Antonio Montanari e Filippo Martini continuino a rivestire i ruoli apicali del Gruppo”.

Filippo Martini ha dichiarato: “Nel comparto dei mangimi e delle carni in filiera integrata, il nostro Gruppo è la realtà che è cresciuta di più e meglio in Italia negli ultimi quattro anni. Lo dicono i numeri ed i fatti. Per questo ringrazio tutti i collaboratori”.

Così Antonio Montanari: “La nostra crescita è stata possibile soprattutto grazie alle risorse che operano in Martini, che hanno qualità umane e professionali di altissimo profilo. La sfida che, insieme al Gruppo BF, abbiamo davanti è ancora più grande. Continuare a crescere nei nostri territori, in Italia e sviluppare anche i mercati esteri.