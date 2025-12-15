Longiano, la storica “Fratelli Martini” acquistata da Bonifiche Ferraresi

total artículos:

Cambio di proprietà per lo storico Gruppo Fratelli Martini di Longiano, che entra nella galassia di Bonifiche Ferraresi. BF International Best Fields Best Food Limited società controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l’accordo d’investimento per l’acquisto da Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A di Longiano .da parte di una società di nuova costituzione. F.lli Martini è la holding di un gruppo industriale, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare, e che nel 2024 ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa 1,2 miliardi di euro e un EBITDA consolidato di circa 72 milioni di euro.

“BFI e parte dei venditori (“soci re-investitori”) - si legge in una nota - doteranno Holdco delle risorse necessarie per l’acquisizione, che si prevede avvenga ad un prezzo di acquisto pari a 220 milioni di euro. In particolare è previsto che i soci re-investitori re-investano parte del prezzo di acquisto incassato in Holdco – per un importo pari a 20 milioni - al fine di detenere una partecipazione pari a circa il 15% del capitale sociale della stessa, gli altri venditori concedano un vendor loan di 10 milioni di euro e il residuo importo di 190 milioni di euro sia fornito ad Holdco quanto a 110 milioni da BFI, tramite ricorso a risorse proprie, e quanto a 80 milioni tramite finanziamento da parte di primarie banche”.