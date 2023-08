Legacoop: “Chiringuito. Chiusura immediata per gli irregolari ma le regole non si cambiano in corsa”

Offerta turistica e chiringuito. Intervento di Legacoop Romagna: “Le regole non si cambiano in corsa, ma vanno fatte rispettare. Non si modificano le regole nel pieno della stagione ma devono essere sanzionati con la chiusura immediata fino al termine della stagione eventuali gestori che non rispettano le norme vigenti. Opportuno riprendere il confronto sin dalla fine della stagione estiva”. La presa di posizione arriva dopo che a Rimini e un po’ in tutta la Romagna si è riaperto il dibattito sul tema del ballo sulla spiaggia. L’ex sindaco di Ravenna Vidmer Mercatali, l’inventore del modello Happy Hour per Marina di Ravenna, ha sostenuto che chi boicotta la spiaggia per difendere le discoteche non ha capito niente. Il presidente dei locali da ballo Gianni Indino ha replicato che i locali sulla spiaggia sono fuori dalle regole, sostenendo la possibilità di autorizzare le discoteche sull’arenile ma in un quadro normativo chiaro e uguale per tutti.

Di seguito l’intervento di Legacoop Romagna. “Un 2023 atteso come anno della ripresa e ripartenza definitiva si è rivelato invece come l’ennesimo periodo di difficoltà, fra crisi economica, inflazione, ridotta capacità di spesa delle famiglie, eventi meteoclimatici disastrosi. La stagione estiva fatica a decollare, non solo in Romagna, e crediamo che non sia per nulla utile acuire le tensioni. Va inserita in questo quadro una riflessione sui chiringuitos e sul loro ruolo nell’offerta turistica estiva riminese. È importante garantire da un lato che la nostra economia turistica, nella sua completezza, sia in grado di rispettare gli spazi e i ruoli di tutti gli operatori, e dall’altro che la nostra offerta possa dare risposte alle esigenze di più segmenti di turisti. Una delle tendenze ormai affermatesi è che la spiaggia va vissuta in tutte le sue forme, dal relax allo sport, dalla possibilità di avere una ristorazione di qualità a quella di ascoltare musica la sera in riva al mare. Affinché la spiaggia possa continuare a sviluppare le proprie potenzialità e qualità, è imprescindibile che le regole si rispettino e vengano fatte rispettare, anche accentuando i controlli dove e quando necessario. I chiringuitos che vanno oltre quanto indicato nelle linee guida dell’Amministrazione comunale, per quanto in numero molto limitato, danneggiano in primo luogo i colleghi e gli operatori che lavorano nel rispetto delle norme. Eventuali gestori che non rispettano le norme vigenti devono essere sanzionati con la chiusura immediata fino al termine della stagione. Crediamo sia decisamente più opportuno riprendere il confronto a partire dalla fine del periodo estivo, coinvolgendo tutte le rappresentanze imprenditoriali e cooperative, evitando polemiche ulteriori in un anno che richiede coesione ed equilibrio a tutela di tutti gli operatori economici”.