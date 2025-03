Meteo Romagna, allerta rossa a Imola: il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale

Per venerdì 14 marzo è stata emanata un allerta meteo rossa per criticità idraulica (piene dei fiumi) e idrogeologica (frane) anche per il territorio di Imola. Il sindaco Marco Panieri ha dato disposizione di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) e allertare Forze dell’Ordine, Protezione Civile e associazioni per il supporto e la gestione nel territorio in una fase di criticità. Il fenomeno meteorologico è previsto in serata e nella notte fra oggi, giovedì 13 marzo, e domani, venerdì 14 marzo.