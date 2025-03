Un venerdì 14 marzo da allerta rossa in buona parte della Romagna con maltempo ed estrema criticità idraulica e idrogeologica soprattutto in provincia di Ravenna e nel territorio bolognese.

“Ricordo – dichiara il sindaco di Ravenna facente funzioni Fabio Sbaraglia – che è vietato accedere o stare nei capanni da pesca e raccomando di non accedere alle aree golenali, inoltre invito fortemente a mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati. Invito i cittadini mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni in atto, sui canali di informazione dell’amministrazione comunale, di Arpae e dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile”.