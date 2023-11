Imola, “un’ambulanza in ricordo di mio papà”: dai Carabinieri fondi per il sogno del piccolo Sandro

I carabinieri di Imola sono sempre in prima linea quando si parla di solidarietà. E così, durante la messa per la Madonna Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, celebrata domenica mattina nella chiesa della Parrocchia di San Giacomo Maggiore del Carmine, il maggiore Andrea Oxilia, comandante della Compagnia, ha consegnato al direttore generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi, il contributo raccolto dai militari (800 euro) per l’acquisto di un’ambulanza. Non un’ambulanza qualsiasi però. L’iniziativa dell’Ausl, a cui corrisponde un conto corrente dedicato, è scattata subito dopo la speciale richiesta di Sandro, il figlio di 8 anni del dottor Antonio Vilardi, medico ortopedico all’ospedale nuovo, scomparso tragicamente all’età di 41 anni in un incidente stradale il 16 settembre scorso. Il bambino, infatti, in un tema a scuola aveva espresso il desiderio di fare qualcosa per ricordare suo padre e che allo stesso tempo fosse utile ad aiutare molte persone.

