Imola, si chiamava Gianluca Villa il 46enne investito ieri sera sulla Montanara

La vittima del tragico incidente di ieri sera sulla via Montanara a Casalfiumanese si chiama Gianluca Villa, 46 anni di Imola. L’investimento è avvenuto poco prima dell’ingresso nel centro abitato, all’altezza della località Rio Salato. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale rese note ufficialmente solo questa mattina, una vettura Fiat Idea che proveniva da Imola ha investito il pedone mentre era intento ad attraversare la carreggiata. La dinamica, attualmente in corso di ricostruzione, sembrerebbe indicare che l'uomo stava attraversando la strada da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. L'impatto è stato violento: il pedone, che pare stesse conducendo il proprio cane al guinzaglio, è stato sbalzato sul lato sinistro della carreggiata. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e l'arrivo dell'elisoccorso, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo a causa della gravità delle ferite riportate. Alla guida dell'autovettura si trovava una donna di 78 anni residente a Borgo Tossignano, rimasta illesa. Il cane della vittima è sopravvissuto all'impatto. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Nuovo Circondario Imolese per la gestione della viabilità, i rilievi di rito e le indagini volte a ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell'accaduto.