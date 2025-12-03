Casalfiumanese, incidente mortale sulla via Montanara la vittima aveva 46 anni

Un uomo di 46 anni è stato investito intorno alle 19.30 di ieri sulla via Montanara, nel tratto di confine tra frazione di Fabbrica e Casalfiumanese, morendo sul colpo. I rilievi si sono protratti fino a tarda sera, nell’attesa dell’arrivo del magistrato di turno. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava portando a spasso il cane. Stava rientrando verso casa attraversando la provinciale, in un punto dove non ci sarebbero strisce pedonali, quando è stato investito da una Lancia condotta da una donna proveniente da Imola. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Il traffico è stato bloccato a lungo in entrambe le direzioni.