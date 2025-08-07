Imola, scappò in auto dopo avere travolto un ciclista: il pirata della strada è una donna di 65 anni

Le forze dell’ordine scoprono il pirata della strada: a travolgere un ciclista è stata una donna di 65 anni. Nella tarda serata di sabato 2 agosto, la Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese era intervenuta per i rilievi di un grave incidente stradale avvenuto all’intersezione tra via D’Agostino e via D’Acquisto, a Imola. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di un solo coinvolto: un ciclista di 43 anni, residente a Imola, riverso sull’asfalto a diversi metri dal punto d’urto. L’uomo, in condizioni critiche, è stato elitrasportato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna con codice 3 (massima gravità). La scena si presentava complessa: il veicolo responsabile si era dato alla fuga, lasciando l’uomo a terra senza prestare alcun tipo di soccorso. Unico elemento disponibile: la testimonianza frammentaria di un passante, che riferiva di un’auto scura, presumibilmente una Fiat Punto blu metallizzato, in transito nella zona.A partire da questo esiguo indizio, gli agenti del Nucleo Operativo della Polizia Giudiziaria, sotto il coordinamento dell’ispettore Francesco Spadone, hanno avviato un’intensa attività d’indagine. Attraverso l’analisi incrociata di ore di filmati di videosorveglianza pubblica e privata, acquisiti in un’area urbana molto estesa, è stato possibile restringere il campo, individuando un veicolo compatibile con le ricostruzioni iniziali. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando l’estrema diffusione del modello sul territorio.