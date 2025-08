Imola. Gravissimo ciclista travolto da un’auto pirata

Travolto in bici da un’auto pirata, è gravissimo un imolese di 43 anni. Nella tarda serata di ieri, alle ore 23:25, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto all’intersezione tra via D’Acquisto e via D’Agostino, nel comune di Imola. Un ciclista di 43 anni, residente a Imola, è stato violentemente investito da una Fiat Punto di colore blu, la cui targa non è ancora nota. Il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore, in codice rosso, e si trova attualmente in prognosi riservata, con rischio per la vita. Grazie alla preziosa testimonianza di una persona presente al momento dell’impatto e la videosorveglianza gli operatori stanno raccogliendo elementi utili all’individuazione del responsabile che se non si costituisse entro 24 ore rischierebbe per l’omissione di soccorso fino a 12 anni di reclusione. Alla luce delle informazioni già raccolte, la Polizia locale invita l’autore del gesto a presentarsi spontaneamente alle autorità.

Chiunque fosse in possesso di ulteriori elementi utili all’inchiesta è pregato di contattare con urgenza la centrale operativa della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese al numero 800 446 611.