Imola, orari ridotti e più controlli dopo le minacce al bar dell’ospedale

Dopo l’aggressione verbale alle lavoratrici del bar dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, che dopo l’episodio aveva chiuso temporaneamente “per emergenza e sicurezza”, l’Ausl imolese fa sapere di essere già intervenuta per provare a far sì che episodi simili non si ripetano. In una nota in cui “esprime vicinanza e solidarietà alle lavoratrici coinvolte e collaborazione con l’operatore economico che gestisce il bar”, l’Ausl spiega infatti che “la direzione aziendale ha già attivato, in accordo con la ditta, alcune misure organizzative temporanee, tra cui la riduzione dell’orario serale e il rafforzamento dei passaggi del servizio di guardiania nelle aree interessate”.

Parallelamente, prosegue la nota, “sono state intensificate le verifiche sugli spazi interni dell’Ospedale, compresi quelli di stazionamento e servizio nelle vicinanze del bar, per accertare eventuali situazioni improprie, e sono state già presentate segnalazioni alle Forze dell’ordine”. L’Azienda, infine, “sta verificando, assieme ai soggetti competenti e alla ditta incaricata della vigilanza, tutti gli strumenti a propria disposizione per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza all’interno della struttura”. In ogni caso, l’Ausl evidenzia che “sulla base dei dati attualmente disponibili estraibili dal sistema delle segnalazioni degli episodi di violenza non risultano elementi che indichino un fenomeno in aumento nelle strutture dell’Azienda in generale e all’interno dell’Ospedale”.