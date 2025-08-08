Imola, morto il ciclista investito da un’auto pirata sabato

IMOLA - E’ morto questa notte all’ospedale Maggiore di Bologna il ciclista di 43 anni investito sabato 2 agosto a Imola in via D’Agostino. Nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, la polizia locale di Imola ha rintracciato le due donne che sarebbero state all’interno dell’auto che ha travolto l’uomo, poi allontanatasi dall’evento. Al volante ci sarebbe stata una 65enne, accanto a lei la sorella di 59 anni, proprietaria dell’auto. Denunciate per omissione di soccorso, con la posizione più grave a carico della conducente del veicolo, ora la loro posizione rischia di appesantirsi ulteriormente.