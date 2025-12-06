Imola, l’ultimo saluto a Gianluca Villa

Una silenziosa marea di gente alla camera mortuaria per l’ultimo saluto a Gianluca Villa, scomparso martedì in un tragico incidente stradale. Un grande abbraccio per provare a lenire il dolore della famiglia del 46enne travolto martedì sera al confine fra Imola e Casalfiumanese sulla via Montanara. In omaggio a Gianluca, la famiglia ha chiesto donazioni per l’associazione Alzheimer Imola. L’incidente costato la vita a Villa ha riaperto i dubbi sulla sicurezza della strada, una delle più pericolose della provincia.