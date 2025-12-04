Imola, città in lutto per Gianluca Villa investito e ucciso sulla Montanara lascia la moglie e due figli

La passeggiata con il cane era per lui un rito quotidiano, un modo per fare attività fisica dopo una giornata di lavoro in banca (era infatti dipendente della Bpm di Imola dove si occupava di contratti per le aziende) e per rilassarsi all’aria aperta, essendo amante della montagna. Gianluca Villa - investito martedì sera - aveva 46 anni; lascia la moglie Veronica, insegnante alla scuola elementare di Borgo Tossignano, e due figli ancora piccoli. Una famiglia segnata dai lutti; il fratello della moglie di Villa era infatti morto una decina di anni fa, sempre in fregio alla provinciale Montanara, in un altro incidente in una frazione poco più a valle, Linaro. La famiglia, molto conosciuta in Vallata e in città, abita in una strada vicinale oltre il campo, non distante da dove è avvenuto il tragico investimento. Pare che al momento della collisione la vittima stesse rincasando dopo aver passeggiato nei paraggi.