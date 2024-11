Imola, incendio risolto alla centrale di Hera: “Nessun disservizio al teleriscaldamento”

In seguito all’incendio che si è verificato ieri sera sul tetto dell’impianto di cogenerazione di via Casalegno a Imola, Hera conferma che la sede è agibile e regolarmente aperta. Solo nella giornata di oggi, 21 novembre, lo sportello clienti rimarrà chiuso: i cittadini possono rivolgersi a quello di via IV Novembre 1, angolo via Mentana 10, oppure utilizzare il call center, i servizi on line e l’App MyHera. Lo sportello riaprirà regolarmente domani, venerdì 22 novembre.

Nella centrale lavorano 20 persone, nessuna è stata coinvolta nell’incendio, che non ha provocato alcuna fuoriuscita di elementi o sostanze nocive. I Vigili del Fuoco stanno proseguendo le operazioni di spegnimento. In seguito, Hera programmerà tempestivamente i lavori di ripristino dell’impianto. L’incendio non ha provocato alcun disservizio al teleriscaldamento, che è e sarà garantito a tutti gli utenti grazie alla rete di caldaie di backup.