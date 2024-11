Incendio in corso sul tetto della centrale di cogenerazione Hera di Imola in via Casalegno. I vigili del fuoco sono sul posto con il personale tecnico del Comune di Imola. L’incendio di cui sono visibili il fumo e le fiamme dalla strada interesserebbe solo la copertura della centrale, non sono state coinvolte persone e non ci sarebbero fuoriuscite di elementi o sostanze nocive.