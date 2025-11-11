Imola, il sindaco Panieri e la frode del Superbonus: “Grazie alla Guardia di Finanza, i cittadini devono denunciare”

“L’operazione con cui la Guardia di finanza ha portato alla luce una frode milionaria sul Superbonus 110%, con sei denunce e il sequestro di beni per nove milioni di euro, “è molto importante, soprattutto per i cittadini e le cittadine: è importante il presidio che è stato fatto dai militari e anche il lavoro svolto assieme ai tecnici del Circondario imolese, che hanno aiutato dal punto di vista tecnico sulle misure da mettere a verifica rispetto ai Sal (Stato di avanzamento lavori)”. A dirlo, in occasione della conferenza stampa in cui è stata illustrata l’operazione, è il sindaco di Imola, e presidente del Circondario imolese, Marco Panieri. Parlando con i cronisti al termine della conferenza stampa, Panieri coglie l’occasione per “invitare la popolazione a far presente alla Guardia di finanza situazioni come questa, che vanno denunciate e affrontate”. Un appello ribadito anche dal comandante provinciale delle Fiamme gialle bolognesi Giovanni Parascandolo, che chiede ai cittadini di “fidarsi della Guardia di finanza e denunciare situazioni come questa”