Imola, il sindaco Panieri e la frode del Superbonus: “Grazie alla Guardia di Finanza, i cittadini devono denunciare”

Imola
  • 11 novembre 2025
Il sindaco alla conferenza stampa di oggi (Foto Mauro Monti Mmph)
Il sindaco alla conferenza stampa di oggi (Foto Mauro Monti Mmph)

“L’operazione con cui la Guardia di finanza ha portato alla luce una frode milionaria sul Superbonus 110%, con sei denunce e il sequestro di beni per nove milioni di euro, “è molto importante, soprattutto per i cittadini e le cittadine: è importante il presidio che è stato fatto dai militari e anche il lavoro svolto assieme ai tecnici del Circondario imolese, che hanno aiutato dal punto di vista tecnico sulle misure da mettere a verifica rispetto ai Sal (Stato di avanzamento lavori)”. A dirlo, in occasione della conferenza stampa in cui è stata illustrata l’operazione, è il sindaco di Imola, e presidente del Circondario imolese, Marco Panieri. Parlando con i cronisti al termine della conferenza stampa, Panieri coglie l’occasione per “invitare la popolazione a far presente alla Guardia di finanza situazioni come questa, che vanno denunciate e affrontate”. Un appello ribadito anche dal comandante provinciale delle Fiamme gialle bolognesi Giovanni Parascandolo, che chiede ai cittadini di “fidarsi della Guardia di finanza e denunciare situazioni come questa”

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui