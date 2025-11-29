Imola, addio a Gian Paolo Perfetti, Rotary Club in lutto

Il Rotary Club di Imola in una nota esprime con profondo dolore il cordoglio per la scomparsa del socio storico Gian Paolo Perfetti, figura di riferimento e guida per il Club e per l’intero Distretto 2072. Gian Paolo Perfetti ha ricoperto incarichi di grande rilievo all’interno del Rotary: è stato presidente del Club e assistente del Governatore del Distretto 2072. Nel luglio 2025 ha di recente concluso l’annata rotariana ad Imola nel ruolo di Vice Presidente.

Così la past president Angela Maria Gidaro: “Con immenso dolore, esprimo la mia più sincera gratitudine a Gian Paolo per aver condiviso con me la presidenza del Club. Con la sua esperienza e la sua disponibilità, mi ha guidata sin dai primi passi, collaborando sempre con stima, affetto sincero e costante attenzione per il bene del nostro Club. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio continuerà a ispirarci.”

Il presidente Fabrizio Miccoli ha dichiarato: ‘Gian Paolo ha incarnato pienamente lo spirito rotariano che ha profuso in ogni ruolo assunto all’interno del Club ed a livello di Distretto, senza mai risparmiarsi e donandosi con esemplare umiltà. In particolare era orgoglioso del suo impegno contro la Polio. Ci lascia una forte motivazione per proseguire il lavoro svolto nelle molteplici commissioni di cui era membro. Lo faremo anche per lui’.