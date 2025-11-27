Imola, morto il dottor Gian Paolo Perfetti, una vita spesa nell’associazionismo. Il cordoglio del sindaco

IMOLA. Addio all’odontoiatra Gian Paolo Perfetti. Il sindaco di Imola Marco Panieri a nome della città, dell’Amministrazione comunale e del suo personale esprime «profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Gian Paolo Perfetti, figura stimata della nostra comunità, professionista apprezzato e protagonista attivo della vita culturale e associativa imolese. Con il suo impegno nel Rotary, nel mondo sportivo e nel Circolo di Imola ha contribuito con passione, intelligenza e senso civico alla crescita della nostra città. Alla famiglia, agli amici e a tutte le realtà che hanno condiviso con lui un tratto di strada il Sindaco rivolge le più sentite condoglianze».