Rimini, il generale Vannacci e il suo libro: “Non ho offeso nessuno”

Nessuna protesta, nessun picchetto per la presentazione riminese de “Il Mondo al Contrario”, il libro che secondo il suo editore «ha scosso l’albero della banalità e sono venute giù molte foglie». Fuori dall’hotel Imperiale, ieri sera,ad attendere il generale Roberto Vannacci c’erano solo gli agenti della Polizia di Stato di presidio all’ingresso della struttura di Marina Centro.

«Il libro – ha raccontato l’autore – è nato come una serie di articoli giornalistici scritti da me lo scorso gennaio all’epoca della crisi energetica, argomento che conosco abbastanza bene viste le mie esperienze. Poi si è ampliato e arricchito fino ad assumere la forma attuale. Ho scelto una narrazione semplice che va dritta al cuore». Confermata la tesi che le minoranze organizzate pretendono di dettare l’agenda della maggioranza e rispedite al mittente tutte le accuse di offese e istigazione all’odio arrivate in queste settimane da più parti: «Non ritengo di aver offeso nessuno – ha precisato Vannacci –, io per indole ho sempre rifuggito la normalità: mai stato o ho voluto fare nella mia vita cose normali». Rispetto al pericolo di proteste, come quelle annunciate dall’Arcigay, Vannacci liquida la partita velocemente «ci si siede e si discute, ma se si cerca di impedire non va bene, questo è un retaggio della peggior cultura americana». Dal pubblico qualcuno si porta avanti e chiede se ci sarà un secondo volume. «Dato il clamore suscitato forse ci penserò bene prima di pubblicare il secondo» ha concluso il militare.