Treni, tra Forlì e Faenza il traffico è tornato regolare - GALLERY

Scontro tra treni ieri sera in Romagna. La circolazione è tornata regolare poco prima delle 13, dopo l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono stati instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo con maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti.Lo annuncia Trenitalia aggiornando sull’episodio di ieri sera, quando si è verificato un incidente fra due treni con “sei passeggeri rimasti lievemente contusi, oltre al macchinista del treno regionale. Tutti i refertati risultano essere stati dimessi”. Un Frecciarossa, si aggiunge, “che precedeva un treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle cause della retrocessione sono in corso approfondimenti”. I viaggiatori a bordo dei due treni (circa 400 a bordo del Frecciarossa e 60 a bordo del Regionale) sono stati sin da subito assistiti da Trenitalia e da Trenitalia Tper e sono stati trasbordati “in totale sicurezza, in tarda serata, su un nuovo convoglio che li ha portati a destinazione”. I viaggiatori fermi nelle stazioni di Forlì e Faenza sono stati riprotetti con cinque bus che hanno effettuato servizi specifici per superare la tratta ferroviaria interrotta. Durante le attività necessarie per la liberazione della linea, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno utilizzato il percorso alternativo via Ravenna, con ritardi fino a 120 minuti. Alcuni Regionali sono stati cancellati ed è stato predisposto un servizio di autobus insieme al potenziamento dell’assistenza ai clienti

Le variazioni

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo. I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo. I passeggeri diretti a Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:30) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo. I passeggeri diretti a Forlì possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo. I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo. I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo. I passeggeri diretti a Cesena e Forlì possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo. I passeggeri diretti a Cesena e Forlì possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) è instradato sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Granarolo. I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Faenza il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) è instradato sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Granarolo. I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Faenza il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.