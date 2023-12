Tamponamento fra treni tra Castelbolognese e Forlì, 17 feriti - IL VIDEO

Circolazione ferroviaria sospesa tra Castelbolognese e Forlì a seguito di un urto tra due treni avvenuto intorno alle 20.20. Trenitalia informa che le cause sono in corso di accertamento. L’urto, una sorta di tamponamento, ha coinvolto un Frecciarossa e un treno regionale diretti entrambi verso Bologna; 17 persone sono rimaste contuse. Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì Cesena. Lo scontro è avvenuto al km 56+006, in località via Corleto, a Faenza. In base alle prime ricostruzioni, ancora non ufficiali, pare che uno dei due treni fosse fermo a un segnale quando l’altro, a velocità ridotta, lo ha tamponato. I treni sono danneggiati, ma non sono usciti dai binari. I passeggeri rimasti nel frattempo a bordo saranno trasbordati su altri regionali e portati a destinazione. Sul posto il Comune di Faenza ha mandato anche la Protezione civile. Intorno alle 22.45 quasi tutti i passeggeri erano stati trasbordati, alle stazioni interessate dall’interruzione della linea sono stati mandati autobus sostitutivi.