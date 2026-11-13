Ravenna, i genitori di Pietro Pezzi: “Orgogliosi della società che porta il suo nome”

RAVENNA - «Siamo orgogliosi che il nome di nostro figlio sia associato alle attività e al percorso sportivo di questa società che è nata grazie alla generosità di tanti amici ed ex compagni di squadra». Con queste parole Fabio e Luisa, i genitori di Pietro Pezzi salutano il decennale della società pallavolistica che porta il nome del figlio e che in pochi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante in ambito sportivo e sociale all’interno della comunità ravennate. Pietro, agente di polizia, è morto nel 2017, insieme alla collega Nicoletta Missiroli, in un incidente stradale mentre era in servizio.

«Pietro era un grande appassionato di pallavolo - raccontano i genitori -; iniziò quando aveva sei anni grazie a un progetto di Mauro Mazzoli che portò il volley a Godo e in altre località vicine. Pietro si entusiasmò subito e noi eravamo felici che praticasse uno sport di squadra dove si potevano coltivare amicizie. Pietro ha coltivato questa passione per anni, non solo in palestra ma anche in spiaggia. Nel beach volley ha conquistato i titoli nazionali nelle categorie Under 18 e Under 19. In quegli anni ha stretto amicizie importanti e per noi è molto bello sapere che i suoi compagni di squadra di allora abbiano voluto dedicargli il nome della società. Accanto alle partite e alle attività in palestra, questa realtà si distingue anche per il grande impegno sociale. Guardiamo con orgoglio alle tante iniziative promosse dalla società, che raccoglie fondi per le persone meno fortunate e promuove politiche di inclusione e sensibilizzazione su temi importanti».

I genitori di Pietro seguono con passione le attività della società: «Mandiamo messaggi di sostegno e quando possiamo manifestiamo tutta la nostra stima per questo gruppo di dirigenti e di atleti che in molti casi sono stati amici e compagni di squadra di Pietro».

«Sono commossa - spiega Luisa - e sono sicura che mio figlio sarebbe orgoglioso di quanto i suoi amici siano riusciti a costruire in questi anni. A Ravenna è nata una bella realtà che promuove i valori sani dello sport e dello stare insieme. Ci hanno messo impegno, passione e risorse e i risultati stanno premiando tutti coloro che lavorano e faticano per la Pietro Pezzi. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento».