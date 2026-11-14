Ravenna. Concessioni, il sindaco attacca: «Lavoriamo, ma enti lasciati soli»

Rimane caldo il tema delle concessioni balneari, in vista della stagione dei bandi fissata per il 2027, tanto da riempire ieri completamente l’ampia sala del palazzo dei congressi di Largo Firenze, in occasione del convegno organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Un pomeriggio dedicato alle concessioni e in particolare ai nodi degli indennizzi, del piano economico finanziario e dei bandi di gara. Un approccio tecnico necessario, ha ricordato in apertura la presidente dell’ordine di Ravenna Chiara Ruffini, preceduto dai saluti istituzionali del comandante della Capitaneria di porto Maurizio Tattoli, dal presidente della Camera di commercio e dal sindaco Alessandro Barattoni che ha assicurato alla platea di commercialisti e dei balneari il massimo impegno nella valutazione a livello comunale della scarsità della risorsa così come chiesto dal decreto infrastrutture di prossima uscita così come il bando tipo. «Da oggi iniziamo il percorso per valutare a livello comunale il tema della scarsità della risorsa a partire dallo strumento del piano dell’arenile. Per questo, appena usciranno i criteri del tavolo annunciato tramite l’articolo 9 del decreto Infrastrutture, comunicheremo le caratteristiche delle nostre spiagge per non lasciare nulla di intentato e percorrere tutte le strade per valorizzare un settore chiave dell’economia turistica, sia a livello locale che nazionale». E ancora: «Per il 2028 dobbiamo essere pronti ma non siamo disponibili a rinunciare a quelle che sono le peculiarità del nostro territorio». Il sindaco ha lamentato poi la solitudine degli enti locali lasciati ad affrontare le difficoltà alla quale si affiancano «incertezza, confusione, sovrapposizione di atti, circolari, decreti e bozze. Il tutto, lasciando le Amministrazioni in balìa di voci di corridoio di fronte alle richieste legittime del mondo economico e imprenditoriale. Per questo, stiamo lavorando insieme alle associazioni di categoria e all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai fini di fare tutto il possibile per garantire la continuità funzionale dell’offerta balneare del nostro territorio». Dai numerosi interventi degli esperti emerge che ai commercialisti andrà l’onere esclusivo di redigere la perizia di stima per l’equo indennizzo, necessaria per partecipare ai bandi. Se il principio rimane quello di non svantaggiare chi esce e chi entra e salvaguardare la libera concorrenza, restano aperte questioni come gli investimenti non ammortizzati e l’equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi 5 anni. Gli investimenti relativi ai beni destinati a rimanere nella disponibilità del concessionario uscente non pesano sul calcolo dell’indennizzo così come i costi che rientrano nel rischio imprenditoriale.