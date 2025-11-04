Commenti choc sulla violenza sulle donne, interviene Alvaro Ancisi: «Carnicella non è più in Lista per Ravenna. Chi sono io per giudicare?»

Nicola Carnicella, il consigliere territoriale di Piangipane finito al centro della bufera per le sue infelici frasi sul tema della violenza sulle donne , si era già dimesso il 28 maggio scorso dalla lista civica Lista per Ravenna. A renderlo noto, questa mattina, è stato il capogruppo della stessa lista, Alvaro Ancisi. «Carnicella ha presentato per iscritto le sue dimissioni aggiungendo di voler lasciare “scadere il suo mandato di Piangipane”». A sindaco e assessora Pellizzeri chi invocavano una sua presa di distanza Ancisi replica: «Per la parità di genere, parla la mia storia politica, che risale anche a quando il partito da cui discendono il sindaco e buona parte dell’attuale Pd, alleati ravennati compresi, la contrastavano, anche ai livelli massimi, con atteggiamenti offensivi e drasticamente discriminatori. Non ne ho dimenticato nessuno. È la prima cosa che penso quando incontro qualcuno, tuttora attivo, che oggi recita il sermone». Lo storico fondatore di Lista per Ravenna cita infine Papa Francesco per evitare un ulteriore giudizio politico su Carnicella: «“chi sono io per giudicare?”, se lo dice anche il Papa. Che ne so io di come e di quanto abbiano inferto ferite sanguinose nella coscienza vicende familiari drammatiche, addirittura tragiche, dalle cui colpe, subìte a lungo, si è stati magari totalmente assolti dai tribunali di Stato? Che ne so io per giudicare?».