Ravenna, “la violenza sulle donne è un business”: bufera sul consigliere di Piangipane

«La violenza sulle donne è sopravvalutata, è un business». Con queste parole, scritte in un commento social, il consigliere territoriale di Piangipane e vicepresidente del consiglio territoriale, Nicola Carnicella (LpRa), ha scatenato una bufera politica. Intervenendo sotto un post che rilanciava il calendario di eventi organizzato dall’Unione della Romagna Faentina per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Carnicella ha rincarato la dose: «Nelle rispettive giornate sarà necessario un corteo per umiliarle, in modo che le lamentele prendano un senso».