Tragedia sulla tangenziale di Forlì: chi era il 48enne che ha perso la vita

Tragedia sulla tangenziale di Forlì. A perdere la vita questa notte, investito mentre cercava aiuto dopo un incidente stradale, è stato il 48enne Gennaro Piscopo . Proveniente dalla Campania, Piscopo lavorava al deposito di Forlì di Start Romagna e in queste ore tanti colleghi hanno espresso il loro cordoglio con una serie di messaggi sui social. Piscopo è stato travolto da un’auto in corsa poco dopo la mezzanotte insieme ad altre tre persone (ferite e all’ospedale ) intervenute in suo aiuto dopo un incidente.

Così Start Romagna in una nota di cordoglio: “Start Romagna piange la scomparsa di Gennaro Piscopo, 48enne travolto e ucciso nella notte sulle strade forlivesi. Gennaro era un autista di Start Romagna, fin dal 2008 impegnato sulle strade con impegno e dedizione al lavoro. Siamo stati contattati in mattinata dal padre che ci ha informati della tragedia avvenuta durante un trasferimento di natura personale. Da Start Romagna giungano le condoglianze ai famigliari e a quanti l’hanno conosciuto”.