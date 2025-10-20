Tragedia sulla tangenziale di Forlì: chi era il 48enne che ha perso la vita

Tragedia sulla tangenziale di Forlì. A perdere la vita questa notte, investito mentre cercava aiuto dopo un incidente stradale, è stato il 48enne Gennaro Piscopo. Proveniente dalla Campania, Piscopo lavorava al deposito di Forlì di Start Romagna e in queste ore tanti colleghi hanno espresso il loro cordoglio con una serie di messaggi sui social. Piscopo è stato travolto da un’auto in corsa poco dopo la mezzanotte insieme ad altre tre persone (ferite e all’ospedale) intervenute in suo aiuto dopo un incidente.