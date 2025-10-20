Forlì, travolto e ucciso mentre chiede aiuto dopo un incidente in tangenziale

Ha un incidente in tangenziale e viene travolto e ucciso mentre chiede aiuto. Un tragico incidente nella notte tra domenica e lunedì per un 48enne forlivese. La tragedia tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto, poco dopo la mezzanotte, con un bilancio che parla anche di tre feriti. Per cause in via di accertamento, l’auto del 48enne aveva sbattuto contro il guard rail: l’uomo era uscito dalla vettura e in suo aiuto si erano fermate tre persone. Sembrava un normale inconveniente, invece purtroppo un’auto guidata da un 28enne ha travolto i quattro a bordo della strada. Il 48enne forlivese non ha avuto scampo, gli altri tre feriti sono stati trasportati in ambulanza in ospedale e non sono in pericolo di vita. Ferite di lieve entità anche per il 28enne alla guida dell’auto che ha purtroppo innescato la tragedia.