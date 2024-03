Dopo un’altalena di giudizi, a un certo punto i sì erano al 75%, e a un sostanziale pareggio (mercoledì favorevoli e contrari erano al 50%), il sondaggio on line lanciato dal Corriere Romagna sulla rimozione della pensilina in piazza Saffi a Forlì ha ribaltato il risultato. Al momento infatti chi non condivide la scelta di trasferirla è al 54,4% contro il 45,6% di chi approva la decisione.