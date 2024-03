A Forlì sono iniziate le operazioni per rimuovere la pensilina di piazza Saffi. Siete favorevoli a questa scelta?

Avviati i lavori per la rimozione della pensilina di piazza Saffi a Forlì. La struttura del centro verrà smontata per essere collocata in un deposito prima di trovare un’idonea sistemazione che potrebbe essere viale Salinatore di fronte al liceo artistico. L’intervento rientra in un progetto più ampio di valorizzazione di piazza Saffi, sempre più vocata ad essere cornice di eventi e spettacoli, soprattutto durante i mesi estivi. Sin dall’inizio l’installazione voluta nel 1999 ha diviso i pareri. Parola quindi ai lettori: voi cosa ne pensate?