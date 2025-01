Rocca San Casciano: “Il 79enne ritrovato sta bene”. Le immagini del salvataggio - GALLERY

“Il signore ritrovato sta bene”. Una brutta avventura per fortuna con un lieto fine. “Il 79enne scomparso da ieri a Rocca San Casciano - annunciano i soccorritori - è stato ritrovato in buone condizioni. Poco dopo l’ora di pranzo l’anziano è stato ritrovato da una squadra della monte Falco in una scarpata sopra la Cascata del Sassello grazie al fiuto di un cane cinofilo dei Vigili del Fuoco: i tecnici del Soccorso Alpino in mattinata avevano ritrovato un reperto appartenente all’anziano ed in quella zona si sono concentrate le ricerche che si sono concluse in senso positivo. Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliRavenna che, dopo aver sbarcato l’equipe tecnico e sanitaria (con a bordo il T.E del Cnsas) che ha valutato in buone condizioni il paziente, lo ha recuperato a bordo.