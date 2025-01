Rocca San Casciano: ritrovato vivo il 79enne disperso da martedì VIDEO

È vivo ed è stato ritrovato in buone condizioni il 79enne scomparso da ieri a Rocca San Casciano . L’anziano è stato individuato intorno alle 13 dal Nucleo SAPR - Sistemi a Pilotaggio Remoto - dei Vigili del Fuoco e raggiunto poi da squadre a terra di Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari del Soccorso Alpino. Ancora in corso le operazioni di recupero. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato unità cinofile dei Vigili del Fuoco, reparto volo con un elicottero giunto da Arezzo, e nucleo SAPR con droni dotati di visori ad infrarossi e termocamere.

Poco dopo l’ora di pranzo il signore è stato ritrovato da una squadra della monte Falco in una scarpata sopra la Cascata del Sassello grazie al fiuto di un cane cinofilo dei Vigili del Fuoco: i tecnici del Soccorso Alpino in mattinata avevano ritrovato un reperto appartenente all’anziano ed in quella zona si sono concentrate le ricerche che si sono concluse in senso positivo. Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliRavenna che, dopo aver sbarcato l’equipe tecnico e sanitaria (con a bordo il T.E del CNSAS) che ha valutato in buone condizioni il paziente, lo ha recuperato a bordo.