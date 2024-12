Qualità della vita: Forlì-Cesena guadagna 27 posizioni e sale al 13° posto. Il sindaco Zattini: “Non c’è balzo più grande in tutto il Paese”

In una nota, il sindaco Forlì Gian Luca Zattini ha commentato la nuova graduatoria sulla qualità della vita in Italia pubblicata dal Sole 24Ore con la provincia di Forlì-Cesena al 13° posto con 27 posizioni guadagnate. “L’inchiesta ci riporta l’immagine di un territorio, quello di Forlì-Cesena, in cui la mappa del benessere fa registrare la variazione annuale più elevata rispetto alla posizione conseguita nel 2023. Non c’è balzo più grande in tutto il Paese e non c’è performance migliore in Romagna di quella di Forlì-Cesena. Tra le sei macro categorie tematiche che accompagnano l’indagine, spiccano gli ottimi risultati nel settore “Ricchezza e Consumi” , “Giustizia e Sicurezza”, “Ambiente e Servizi” e un buon piazzamento in “Cultura e Tempo Libero”. In ognuno di questi settori, la città di Forlì contribuisce con le proprie caratteristiche e le più recenti progettualità a spingere i valori provinciali al top. Abbiamo già citato nei giorni scorsi l’indice di tempestività dei pagamenti alle imprese fornitrici; Forlì è tra i capoluoghi più virtuosi d’Italia. Il boom di presenze turistiche nel 2023 (275.310) ha certamente contribuito a rafforzare il posizionamento dell’intera provincia nel segmento ricettivo. Nella scalata di 50 posizioni nell’approfondimento dedicato a “Giustizia e sicurezza”, va sottolineata la crescente fiducia negli organi di giustizia e nell’operato delle Forze dell’Ordine, le numerose attività di prevenzione e contrasto all’illegalità nei grandi centri urbani e la tendenza sempre più diffusa tra i cittadini a sporgere denuncia. Una riflessione particolare va riservata alla macro categoria “Ambiente e servizi”, in cui Forlì ha un ruolo determinante nel conseguimento del punteggio finale, grazie alla sua performance strepitosa sugli ecosistemi urbani e la percentuale elevata di raccolta differenziata con il modello Alea. Infine, anche nell’offerta culturale e nel tempo libero, la nostra città ha una marcia in più; le grandi mostre al San Domenico, il recupero dell’ex asilo Santarelli, gli appuntamenti museali, la vasta rete di palestre comunali e il numero di spettacoli per abitante contribuiscono a rendere la provincia di Forlì-Cesena un’eccellenza da imitare.”