Premilcuore, i Carabinieri trovano subito la Panda rubata: l’ultimo furto in paese risaliva al 2023

È stata ritrovata alle tre della notte scorsa dai Carabinieri la Fiat Panda grigia rubata la notte precedente a Premilcuore, in direzione Ravenna con il ladro che ha fatto perdere le proprie tracce fuggendo attraverso in campi con il beneficio del buio. Si è conclude positivamente un furto che aveva creato apprensione e sgomento nel paese dell’alto Rabbi considerato da sempre un’oasi di tranquillità lontana dalle tensioni che si registrano nelle città. Fondamentali per il ritrovamento sono stati gli impianti di video sorveglianza che hanno permesse, anche lungo la vallata, di intercettare e seguire la “fuga” dei rapinatori che avevano sottratto il mezzo ai legittimi proprietari, nel cortile di casa in località Balducce. Per Premilcuore è stato un evento di notevole rilevanza, non solo mediatica, in quanto l’ultimo episodio di una tale gravità risaliva al 2023 con la rapina nei magazzini della Cooperativa Cta di attrezzi e macchinari da lavoro.