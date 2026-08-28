Premilcuore, l’amarezza di un’isola felice, nella notte rubata una Fiat Panda: “Il reato è una rarità in paese”

Ha destato scalpore e preoccupazione il furto notturno di una Fiat Panda. Il ladro, probabilmente accompagnato da un complice, è stato ripreso anche mentre tentava di forzare i basculanti di alcuni garage in zone diverse del paese. Poi nel rione Balducce si è consumato il furto dell’auto, reato di cui non si hanno ricordi ravvicinati nel tempo, che rappresenta un’anomalia capace di però di incrinare le certezze degli abitanti rimasti sbigottiti dalla notizia. Il sindaco Sauro Baruffi tranquillizza la popolazione: «Dispiace che ad un nostro concittadino a cui ribadisco la nostra vicinanza, abbia subito questo fatto increscioso. Ma Premilcuore è un paese sicuro in quanto l’investimento di 50mila euro in sistemi di sicurezza ha permesso di installare tre telecamere in luoghi nevralgici della circolazione stradale. Tanto è vero che le immagini che hanno ripreso il passaggio della macchina rubata sono state messe a disposizione dei Carabinieri incaricati delle indagini insieme a quelle fornite da apparecchi di sorveglianza privati. L’invito che rivolgo ai cittadini è quello di segnalare alle autorità preposte, ad ogni ora del giorno e della notte, fatti anomali o persone sospette». L’ultimo scasso di una certa entità fu registrato a Premilcuore nell’ottobre di tre anni alla Cooperativa Cta.