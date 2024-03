Laura Mandolesi, manager “made in Romagna” del team di Jorge Lorenzo: “La chiave è il dialogo”

Donne e motori: un binomio importante in Romagna più che altrove, ma Laura Mandolesi, nata a Forlì e cresciuta a Faenza ha saputo scrivere una nuova pagina e cambiare la prospettiva con cui di solito si guarda a un mondo prevalentemente maschile. Come ceo del Team Lazarus Corse, scuderia automobilistica veneta, attiva dal 1997 e impegnata in competizioni internazionali categoria GT3, Laura consuma giornate intense, tra una riunione e l’altra, seguendo contratti e piloti. Ultimo successo in ordine di tempo è l’accordo con Aston Martin e l’arrivo di Jorge Lorenzo, pilota spagnolo della MotoGp passato alle quattro ruote, che nel 2024 sarà a bordo di una vettura del marchio britannico, preparata dalla Lazarus Corse. Una collaborazione documentata sulla pagina Instagram del Team con immagini spettacolari e seguita da vicino dai media specializzati.

Come si è avvicinata al mondo dell’automobilismo?

«Ho sempre avuto passione per le supercar, avendo lavorato nel mondo del luxury business mi si è presentata questa opportunità che ho colto al volo».

Quali sono le caratteristiche necessarie per un ruolo apicale come il suo?

«Determinazione, responsabilità, visione, capacità di fare squadra. Queste sono le caratteristiche principali per mantenere le redini di un team».

Parliamo di un mondo, nella percezione comune ancora molto maschile, è davvero così?

«Assolutamente sì! Stiamo parlando di “toys for guys”. L’apertura al mondo femminile, nel nostro caso è determinata dalla scelta di taglio glamour e marketing oriented ad oggi assente negli altri team».

E com’è il rapporto con i colleghi uomini?

«Molto in linea con le mie aspettative, ovvero come ceo mi impongo e propongo le mie idee, ma al contempo ascolto tutti indipendentemente dal “gender”».

Quale ritiene sia il suo maggior successo e qual è il prossimo obiettivo?

«Ad oggi, essere riuscita personalmente a ingaggiare un cinque volte campione del mondo: Jorge Lorenzo. il mio obiettivo per il team è arrivare a Le Mans».