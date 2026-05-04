Il tragico incidente di Forlì: chi erano le ragazze di Ravenna e di Forlì che hanno perso la vita, è grave la sorella di una delle due vittime

Non ha coinvolto altri veicoli il terribile incidente di Forlì che nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 maggio è costato la vita a due ragazze, con una terza giovane ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Le due giovani che hanno perso la vita sono la 26enne ravennate Jaziri Sirin e la 23enne Caterina Romualdi, di Forlì. Sull’auto anche la sorella di Caterina, ricoverata in gravissime condizioni a Cesena.

La tragedia verso le 23.30 in viale dell’Appennino, quando la Renault Clio che ospitava le tre giovani, per cause al vaglio della Polizia Stradale, si è schiantata contro un albero. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione dei corpi senza vita della due ragazze, mentre la terza giovane, in condizioni di massima gravità, è stata estratta e affidata immediatamente ai sanitari del 118 presenti sul posto, fino al trasporto al Bufalini. Viale dell’Appennino è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore per permettere soccorsi, rilievi, recupero dell’auto e la rimessa in sicurezza del tratto stradale.